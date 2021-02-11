ЕС и ВОЗ поддержат вакцинацию в странах Восточного партнерства, включая Грузию

БАКУ / Trend / - Евросоюз и Европейское региональное бюро ВОЗ будут совместно работать над обеспечением поставок вакцин и вакцинации от COVID-19 в шести странах Восточного партнерства, включая Грузию, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Это будет самый крупный проект, совместно реализованный Евросоюзом и Всемирной организацией здравоохранения в европейском регионе, общий бюджет которого составляет 40 миллионов евро.

Он будет добавлен к существующим или планируемым программам, таким как Ковакс Всемирной организации здравоохранения и Механизм обмена ЕС, чтобы обеспечить доступ к вакцинам в странах Восточного партнерства. Проект рассчитан на три года.

По данным Всемирной организации здравоохранения, деньги первоначально будут потрачены на фазу обучения и подготовки в шести странах — Грузии, Украине, Молдове, Беларуси, Азербайджане и Армении, а именно на планирование, оборудование, обучение сотрудников сферы здравоохранения и информационные кампании.

Затем начнется поддержка мониторинга доставки вакцин и их распределения.

(Автор: Тамилла Мамедова Редактор: Наталья Кочнева)