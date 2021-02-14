В Грузии выявлено 357 новых случаев коронавируса, выздоровели 652 пациента
За минувшие сутки в Грузии выявлено 357 новых случаев коронавируса, выздоровели 652 человека, скончались девять пациентов. Информация об этом недавно обновлена на специальном правительственном сайте stopcov.ge, передает Trend со ссылкой на 1tv.ge.
За 24 часа в стране проведено 19 345 тестов на коронавирус, в том числе 12 173 экспресс-теста на антигены и 7 172 PCR- теста.
Показатели выявляемости коронавируса в стране составляют: дневной — 1,85%, усредненный за последние 14 дней - 3,06%, за 7 дней - 2,76%.
С начала пандемии в Грузии зафиксировано 265 557 случаев инфицирования коронавирусом, из которых выздоровели 258 093 и скончались 3 352 человека.
В карантинном режиме находится 212 человек, в стационарах - 1 948, в ковид-гостиницах - 238 человек.
13 февраля в Грузии было выявлено 535 новых случаев коронавируса, выздоровели 757 пациентов.