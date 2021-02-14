В Грузии выявлено 357 новых случаев коронавируса, выздоровели 652 пациента

За минувшие сутки в Грузии выявлено 357 новых случаев коронавируса, выздоровели 652 человека, скончались девять пациентов. Информация об этом недавно обновлена ​​на специальном правительственном сайте stopcov.ge, передает Trend со ссылкой на 1tv.ge.

За 24 часа в стране проведено 19 345 тестов на коронавирус, в том числе 12 173 экспресс-теста на антигены и 7 172 PCR- теста.

Показатели выявляемости коронавируса в стране составляют: дневной — 1,85%, усредненный за последние 14 дней - 3,06%, за 7 дней - 2,76%.

С начала пандемии в Грузии зафиксировано 265 557 случаев инфицирования коронавирусом, из которых выздоровели 258 093 и скончались 3 352 человека.

В карантинном режиме находится 212 человек, в стационарах - 1 948, в ковид-гостиницах - 238 человек.

13 февраля в Грузии было выявлено 535 новых случаев коронавируса, выздоровели 757 пациентов.