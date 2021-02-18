В Грузии назвали имя кандидата на пост премьера
"Грузинская мечта" выдвинет на пост премьера Грузии Ираклия Гарибашвили. Как сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил председатель партии Ираклий Кобахидзе,
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