В парламенте Грузии заслушают министров по делу о строительстве Намахвани ГЭС

В связи со строительством гидроэлектростанций в Рача-Лечхуми на совместном заседании комитетов по отраслевой экономике и экономической политике и по защите окружающей среды и природных ресурсов парламента Грузии заслушают министров, передает Trend со ссылкой на Грузия Онлайн.

Объединенное заседание двух комитетов, на которое приглашены министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия и министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Леван Давиташвили, пройдет 9 марта.

С требованием прекратить строительство ГЭС на реке Риони в парламент представлена петиция с подписями 10 135 граждан. Как заявляют авторы петиции, ущелье Риони в опасности и строительство каскадов Они и Намахвани таит в себе угрозу не только для ущелья Риони и природы, а и для населения Рачи, Лечхуми и Кутаиси. В петиции говориться, что ни в онском, ни в намахванском проектах должным образом не изучены и проигнорированы сейсмические риски.

Авторы петиции требуют обнародования договоров, связанных с гидроэлектростанциями.