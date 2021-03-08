На горнолыжных курортах Грузии заработали канатки
С сегодняшнего дня на курорте Годердзи в высокогорной Аджарии и на других горнолыжных курортах страны заработали канатные дороги, сообщает департамент туризма и курортов Аджарии, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.
Согласно регламенту, в гондоле одновременно могут находиться только три человека.
Кроме того, на курорте Годердзи с 25 февраля возобновили работу отели. Согласно данным на сегодняшний день, гостей на Годердзи принимают три отеля и несколько коттеджей.
С 8 марта горнолыжные курорты Грузии вновь заработали в обычном режиме, однако продолжает действовать ряд других ограничений.
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