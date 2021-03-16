Грузия нацелена на дальнейшее развитие сотрудничества с Азербайджаном в рамках БТК
БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Грузия наращивают транспортный потенциал и расширяют активные меры в этом направлении.
Об этом сказал посол Грузии в Азербайджане Зураб Патарадзе, сообщает во вторник Trend.
"Мы привлекаем все больше операторов в проект Баку-Тбилиси-Карс (БТК). Это очень выгодный маршрут как для Грузии и Азербайджана, так и для Турции, и мы будем еще больше развивать это направление", - сказал он.
(Автор: Тамилла Мамедова)
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