Грузия нацелена на дальнейшее развитие сотрудничества с Азербайджаном в рамках БТК

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Грузия наращивают транспортный потенциал и расширяют активные меры в этом направлении.

Об этом сказал посол Грузии в Азербайджане Зураб Патарадзе, сообщает во вторник Trend.

"Мы привлекаем все больше операторов в проект Баку-Тбилиси-Карс (БТК). Это очень выгодный маршрут как для Грузии и Азербайджана, так и для Турции, и мы будем еще больше развивать это направление", - сказал он.

(Автор: Тамилла Мамедова)