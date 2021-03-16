Начинается проект адаптации железнодорожного сектора Грузии к стандартам и правилам Евросоюза

Европейский Союз запускает новый твиннинг-проект, чтобы помочь железнодорожному сектору Грузии адаптироваться к стандартам и правилам ЕС и укрепить нормативно-правовую среду Грузии, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Проект «Поддержка сближения правовой и институциональной базы Грузии с законодательством ЕС в области железнодорожного транспорта» направлен на сближение Грузии к соответствующим стандартам и нормам ЕС в области железнодорожного транспорта и укрепление нормативной среды в этой сфере, отмечается в сообщении Минэкономики Грузии.

Бюджет проекта составляет 1,25 миллиона евро, и он полностью финансируется ЕС. Твиннинг-проект будет реализован в течение следующих 24 месяцев.

Министерство экономики Грузии подчеркивает, что твиннинг-проект полностью соответствует требованиям Соглашения об ассоциации между ЕС и Грузией и направлен на поддержку дальнейшей эффективной реализации и достижения целей, изложенных в соглашении.

Проект будет координироваться министерством инфраструктуры Польши вместе с другими частными и государственными организациями из Польши.

«Твиннинг» — это программа, в рамках которой административным органам и полугосударственным организациям в странах-бенефициарах предоставляются рамки сотрудничества с их партнерами в государствах — членах ЕС в целях оказания им содействия в транспонировании, соблюдении и осуществлении законодательства ЕС.