Премьер-министр Грузии поздравил граждан-азербайджанцев с праздником Новруз

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил граждан — азербайджанцев с праздником Новруз, передает Trend со ссылкой на 1TV.

Как отметил премьер-министр в поздравлении, опубликованном в соцсети, праздник Новруз — это символ начала нового года, новой жизни.

«Поздравляю наших граждан — азербайджанцев с Новруз байрамом, с этим прекрасным праздником весны, который является символом начала нового года, новой жизни. Желаю каждому мира, счастья, прогресса и процветания», — написал Ираклий Гарибашвили.