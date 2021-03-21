Премьер-министр Грузии поздравил граждан-азербайджанцев с праздником Новруз
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил граждан — азербайджанцев с праздником Новруз, передает Trend со ссылкой на 1TV.
Как отметил премьер-министр в поздравлении, опубликованном в соцсети, праздник Новруз — это символ начала нового года, новой жизни.
«Поздравляю наших граждан — азербайджанцев с Новруз байрамом, с этим прекрасным праздником весны, который является символом начала нового года, новой жизни. Желаю каждому мира, счастья, прогресса и процветания», — написал Ираклий Гарибашвили.
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