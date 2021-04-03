В Грузии выявлено 580 новых случаев коронавируса, 215 пациентов выздоровели

В Грузии за сутки выявлено 580 новых случаев коронавируса, выздоровели 215 человек, умерли 6 пациентов. Информация об этом недавно обновлена ​​на специальном правительственном сайте stopcov.ge, передает Trend со ссылкой на 1TV.

За 24 часа в стране было проведено 29 729 тестов на коронавирус, в том числе 16 531 с экспресс-тестов на антигены и 13 198 ПЦР-тестов.

Показатели выявления коронавируса в стране составляют: за день — 1,95%, за последние 14 дней — 1,81%, за последние 7 дней — 1,85%.

С начала пандемии Грузии зарегистрировано 283 369 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 274 145 инфицированных и скончались 3 804 человека.

На карантине находятся 250 человек, в больницах — 1 758, в клинических гостиницах — 231 человек.

По состоянию на 2 апреля в Грузии было выявлено 529 новых случаев коронавируса, выздоровели 326 пациентов.