"Дочка" Georgian Airways приступает к перевозкам грузов

Национальный авиаперевозчик Грузии компания Georgian Airways учредила дочернюю структуру - Georgian Airways Cargo, которая будет осуществлять грузовые перевозки в направлении стран Азии и Европы, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Как сообщил журналистам генеральный директор Georgian Airways Cargo Ираклий Мезвришвили, в настоящее время в парке грузового перевозчика только один Boeing-737-800, но ведутся "интенсивные переговоры о приобретении новых самолетов".

"Что касается Boeing-737-800, то он уже находится в Тбилисском международном аэропорту и проходит сертификацию. До этого он числился в аэропарке Smartwings и осуществлял пассажирские перевозки внутри Европы. В аккредитованном Boeing предприятии лайнер был переоборудован из пассажирского в грузовое воздушное судно. Его грузоподъемность сейчас составляет 25 тонн", - сказал Мезвришвили.

Он отметил, что Georgian Airways Cargo - первая авиакомпания в регионе, которая будет использовать Boeing-737-800 для перевозки грузов. "Преимущество нашей авиакомпании в том, что с этим типом самолетов мы сможем предлагать нашим клиентам больше рейсов и более низкие цены. Вначале мы будем выполнять чартерные рейсы, а затем начнем и регулярные", - заявил гендиректор.

По его словам, Georgian Airways Cargo уже ведет переговоры с различными компаниями о перевозках груза, спрос на которые растет. "Рынок грузовых авиаперевозок довольно большой, и мы надеемся, что спрос на услуги нашей авиакомпании будет высоким", - добавил Мезвришвили.

В настоящее время на рынке оперируют три грузинские грузовые авиакомпании: Geo Sky, TCA и Easy Charter. В 2020 году объем грузовых авиаперевозок в Грузии составил 19,3 тыс. тонн - на 22,3% меньше, чем в 2019 году.