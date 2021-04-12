Бюджетные поступления Грузии от акциза на табак удвоились

В январе-феврале 2021 года по линии акцизов на табачные изделия в бюджет Грузии поступило 45, 1 млн. лари, тогда как в аналогичный период 2020 года – 19, 1 млн., сообщает Trend со ссылкой на commersant.ge

При этом выросли выплаты как на импортные, так и на местные сигареты. В частности, в отчетный период местные производители выплатили акцизы на сумму 7, 1 млн. лари, тогда как импортеры – 38, 02 млн. лари. Из этой сумы 19, 7 млн. приходится на фиксированный налог, и 18, 2 млн. на адвалорный.

В январе-февраля 2020 года местные производители выплатили акцизы на сумму 2, 6 млн. лари, импортеры - 16, 5 млн., в том числе 9, 2 млн. фиксированный налог, 7, 3 млн. адвалорный.

Следует также отметить, что в 2020 году по линии акцизов на табак в бюджет Грузии поступило 792 млн. лари.