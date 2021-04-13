АБР выделит Грузии кредиты на $1 млрд в 2021-2023гг

Азиатский банк развития (АБР) выделит Грузии кредиты в размере $1,05 млрд в 2021-2023 годах. Как передает Trend со ссылкой на Business Грузия, об этом сообщил директор постоянного представительства АБР в Грузии Шейн Розенталь.



"Согласно договоренности с правительством, эти кредитные ресурсы будут направлены на финансирование как текущих инфраструктурных проектов, так и на поддержку различных реформ и инвестиционных потребностей в стране", - сказал Розенталь журналистам.



По его словам, основной акцент делается на проекты по возобновляемым источникам энергии и модернизации существующих энергетических объектов, по транспорту и логистике, инфраструктуре водоснабжения и водоотведения, туризму, информационным и коммуникационным технологиям в труднодоступных районах Грузии.



Глава представительства АБР отметил, что в 2020 году банк оказал Грузии финансовую помощь в размере около $520 млн, из которых до $300 млн предусматривается использовать на преодоление экономического кризиса, связанного с COVID-19. В прошлом году также были утверждены программа развития человеческого капитала и профессиональных навыков на $70 млн и программа финансирования проектов по модернизации систем водоснабжения и канализации в регионах страны - на $150 млн.



АБР в настоящее время финансирует в Грузии несколько крупных проектов, в том числе расширение и модернизацию участков пролегающей по территории страны скоростной автомагистрали Восток-Запад. Как сообщалось, стратегия сотрудничества АБР с Грузией на 2019-2023 годы предусматривает выделение республике кредитных ресурсов на осуществление различных проектов в размере $2 млрд.



Грузия является членом АБР с февраля 2007 года. С тех пор страна получила от АБР около $3,5 млрд на поддержку бюджета и финансирование инфраструктурных проектов в сфере строительства и модернизации автодорог, восстановления систем водоснабжения, развития городской транспортной инфраструктуры, а также в секторе энергетики.