В Грузии начнет оперировать немецкий лоукостер Eurowings

Немецкий лоукостер Eurowings намерен выйти на грузинский рынок. Eurowings входит в состав Lufthansa Group. Информацию распространяет Министерство экономики и устойчивого развития страны, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

В ведомстве отмечают, что авиакомпания уже ведет переговоры с Агентством гражданской авиации и Минэкономики.

«Отрадно, что к нам не только возвращаются старые компании-авиаперевозчики, но и добавляются новые. Eurowings официально выразила желание и обратилась в Агентство гражданской авиации, чтобы в летний период начать в первую очередь полеты Тбилиси — Дюссельдорф — Тбилиси, а затем расширить ареал», — сообщила Натия Турнава.

Полеты предположительно начнутся 21 июля.