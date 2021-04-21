В Грузии от коронавируса привились около 15 тысяч медработников

В Грузии вакцинацию от коронавируса прошли до 15 тысяч медиков из 41 тысячи работающих в медицинской сфере. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявила журналистам замминистра здравоохранения Тамар Габуния.

По ее словам, это говорит о том, что активность невысокая.

"Было бы хорошо, если бы активность была бы более высокой", – заявила Габуния.

Она также сообщила, что на данный момент не рассматривается вопрос широкомасштабного локдауна в стране, но ограничение мобильности остается главным рычагом в борьбе с пандемией.

"Если будут случаи агрессивного увеличения случаев, возможно, вновь встанет вопрос введения определенных местных локальных ограничений. Мы знаем, что и до этого они были в тех очагах, где было особо высокое распространение вируса", – заявила Габуния.

По последней информации, в Грузии прививки от коронавируса сделали 31 019 человек. Вакцинация против коронавируса в Грузии началась 15 марта. На первом этапе вакцинировали врачей, которые относятся к группе самого высокого риска, однако из-за низкой активности медиков программа вакцинации расширилась за счет лиц старше 55 лет, а также лиц, находящийся на диализе или пациентов с пересаженными органами.

На данный момент в Грузии доступны вакцины AstraZeneca и Pfizer, однако страна ведет переговоры и с другими производителями. Грузия получила и сто тысяч доз китайской вакцины Sinopharm, однако этим препаратом в стране пока не вакцинируют. Предположительно, регистрация на китайскую вакцину в Грузии начнется с 27 апреля.

С начала пандемии в стране зафиксировано более 297 тысяч случаев инфицирования, выздоровели более 282 тысяч, скончались 3 959 человек.