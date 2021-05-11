Северная Македония является для Грузии вдохновляющим примером с точки зрения успешной интеграции в НАТО - Зурабишвили

В рамках официального визита в Северную Македонию президенты Саломе Зурабишвили и Стево Пендаровский во дворе храма «Свети Спас» возложили венок к Мемориалу Гоце Делчева и после церемонии осмотрели храм «Свети Спас» и захоронения. Информацию об этом распространяет администрация президента Грузии, передает Trend со ссылкой на Грузия Онлайн.

По их же сообщению, президент Грузии в ходе визита в Скопье, также встретилась с президентом Национальной ассамблеи Талатом Джафери и первым вице-премьером Артаном Груби.

При этом в ходе встречи с президентом Национальной ассамблеи Северной Македонии, еще раз было подчеркнута важность активизации, углубления отношений, а также обмена опытом между парламентами двух стран.

«На встречах еще раз была отмечена поддержка Северной Македонией суверенитета, территориальной целостности Грузии и процесса ее европейской и евроатлантической интеграции. Было подчеркнуто, что Грузия является партнером и другом Северной Македонии, что подтверждается не только отношениями законодательных и исполнительных властей, а и дружбой народов двух стран.

По заявлению президента Грузии, Северная Македония является для Грузии конкретным и вдохновляющим примером с точки зрения успешной интеграции в НАТО, который показывает, что политика открытых дверей НАТО реальна», - отмечается в информации.