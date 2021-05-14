Впервые за последний год внешнеторговый оборот Грузии вырос

Торговля в Грузии победила пандемию и впервые за последний год выросла – внешнеторговый оборот в январе-апреле 2021 года вырос на 12,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 3 929 миллионов долларов (без учета неорганизованной торговли). Как передает Trend на грузинские СМИ, об этом говорится в сообщении Национальной службы статистики страны "Сакстат".

На фоне пандемии коронавируса торговля в Грузии начала падать с марта прошлого года. Темпы падения внешней торговли стали снижаться с начала 2021 года – в январе внешнеторговый оборот сократился на 16,3%, в январе-феврале – на 12%, а в январе-марте 2021 года в целом снизился на 0,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Импорт в Грузию тоже вырос – за указанный период в страну импортировали продукцию на 2 730 миллионов долларов, что на 10,1% больше по сравнению с январем-апрелем 2020 года. В апреле 2021 года импорт вырос на 56,5% по сравнению с апрелем 2020 года.

Грузинскую продукцию в январе-апреле 2021 года вывезли на сумму 1 199 миллионов долларов, что на 19,6% больше по сравнению с тем же периодом 2020 года. В апреле экспорт из Грузии вырос на 70,2% по сравнению с апрелем 2020 года. Более того, за отчетный месяц экспорт вырос на 21,6% по сравнению с апрелем 2019 года.