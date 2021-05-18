Конфликт между грузинами и азербайджанцами в Дманиси произошел на бытовой почве - грузинский эксперт

БАКУ /Trend/ - Конфликт между грузинами и азербайджанцами в Дманиси произошел на бытовой почве, национальные чувства здесь никак не замешаны.

Об этом сказал Trend во вторник президент Международного центра изучения геоистории и геополитики Кавказа Гурам Мархулия.

«Наши враги, которые хотят поссорить наши народы, делают все, чтобы раздуть данный конфликт. Правительство Грузии должно сейчас проявить мудрость, чтобы все это успокоить и решить вопрос в юридическом русле», - сказал Мархулия.

Эксперт выразил уверенность в том, что данный конфликт не получит продолжения и вопрос фактически уже решен.

По его словам, лица, виновные в этом конфликте, должны быть наказаны, чтобы в будущем такого не повторялось, пусть даже на бытовом уровне.

Напомним, что, по информации МВД Грузии, вчера в Дманиси местные жители поспорили на бытовой почве, что переросло в массовую драку.

Инцидент между этническими грузинами и азербайджанцами в муниципалитете Дманиси завершился примирением.

(Автор: Тамилла Мамедова)