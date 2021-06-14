Грузия станет членом НАТО, однако конкретная дата не определена - генсек НАТО

Мы четко заявили в Бухаресте, что Грузия станет членом НАТО, однако конкретная дата не определена, дате не будет речи и сегодня, об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил на Брюссельском форуме Фонда Маршалла, передает Trend со ссылкой на 1tv.

В то же время, по словам генерального секретаря у НАТО есть очень важные партнеры в Черноморском регионе — Грузия и Украина, с которыми альянс укрепляет сотрудничество.

На вопрос, ожидается ли разработка дорожной карты для Грузии в ближайшем будущем, Йенс Столтенберг заявил, что дверь в НАТО открыта, хотя не планируется говорить о конкрентых сроках.