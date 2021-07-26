Грузинская компания начала экспорт USB-кабелей в США

Грузинская компания «Джинвентор» начала экспорт USB-кабелей в США, передает Trend со ссылкой на пресс-службу Минэкономики Грузии.

«Несмотря на пандемию, компания смогла экспортировать продукцию через Amazon в США, а в ближайшее время также отправит первую партию товара в Нигерию», — говорится в сообщении.

Технологический стартап «Джинвентор» — бенефициар государственной программы «Производи в Грузии», фирма пользуется компонентом кредитного софинансирования. Ее первые продукты поступили в продажу в 2021 году.

«Джинвентор» сосредоточился на производстве товаров, которые никогда прежде не производилась в Грузии. Конкурируя с крупными китайскими производителями, компании удалось быстро стать узнаваемой на местном рынке, а затем начать экспорт.

Сегодня на заводе «Джинвентор» побывала министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава. Она ознакомилась с полным циклом производства, в том числе с переработкой использованных пластмассовых бутылок. Компания отказалась от ввоза этого материала и сотрудничает с обычными гражданами, от которых принимает на переработку крышки пластмассовых бутылок.