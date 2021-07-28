В Грузии выявили еще 3141 случай заражения коронавирусом

В Грузии за минувшие сутки выявили 3141 новый случай заражения коронавирусом, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Данные получены на основании проведения более 40,5 тысячи тестов. Таким образом, показатель выявляемости за сутки составил 7,75 процента, за последние две недели – 6,28 процента, а за последнюю неделю – 6,92 процента.

Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру среды увеличилось до 410 830.

Более 52 процентов фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 1 648. В Аджарии выявили 438 случаев заражения, в Имерети – 270, в Кахети – 186, в Квемо-Картли – 152, в Самегрело и Земо Сванети – 139, в Шида-Картли – 132, в Мцхета-Мтианети – 70, в Гурии – 54, в Самцхе-Джавахети – 43, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 9.

От ковида умерли еще 20 пациентов. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 5 751.

Выздоровели 1 509 человек, их общее число выросло до 377 597.

На данный момент в Грузии 27 456 активных случаев коронавируса. Из них 5 256 пациентов (около 20%) проходят лечение в больницах. Состояние 1 018 пациентов тяжелое. К аппаратам искусственного дыхания подключены 212 человек. 1 798 граждан (около семи процентов активных случаев) остается в ковид-гостиницах под наблюдением врачей, а 20 402 лечатся на дому.

В карантинных пространствах размещены 64 человека, в самоизоляции остаются более 18,4 тысячи.

Число граждан, получивших хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, к 27 июля достигло 432 795. Это более 11,6 процента от всего населения Грузии.