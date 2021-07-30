Грузия получит очередную партию вакцины Pfizer

Грузия 31 июля получит очередную партию вакцины Pfizer – 168 тысяч доз, заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

В Минздраве Грузии заявили, что привиться препаратом Pfizer можно будет уже и в амбулаторных учреждениях, а не только в клиниках.

Как отметила заместитель министра Тамар Габуния, данное решение принято исходя из большого количества вакцины, а также полученного опыта и с учетом побочных реакции после прививок, которые оказались минимальными.

По ее словам, около cеми медучреждений выразили готовность включиться в программу вакцинации препаратом Pfizer.

Габуния также сообщила, что во время вакцинации подростков от 16 до 18 лет препаратом Pfizer не было выявлено серьезных оcложнений.

«Процесс уже начался. Несколько десятков уже вакцинированы, в том числе, и студенты. Было около 20 студентов, которые уезжали из страны, и они сделали Pfizer. Этот процесс продолжается без всяких осложнений и проблем», — отметила заместитель министра.

На данный момент в Грузии разрешена вакцинация лиц с 16 лет. Они могут привиться вакциной Pfizer. Граждане, которым исполнилось 18 лет, могут сделать выбор между вакцинами Sinopharm, Sinovac и Pfizer. Граждане старше 45 лет могут сделать выбор между вакцинами Pfizer, AstraZeneca, Sinopharm и Sinovac.

Сообщается, что Грузия на данный момент ждет рекомендации ВОЗ по поводу снижения возрастного ограничения на вакцинацию. В случае рекомендации ВОЗ, Грузия готова начать вакцинировать подростков 12-ти лет препаратом Pfizer.