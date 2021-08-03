В Грузии выявлено более 4,5 тыс. новых случаев коронавируса
БАКУ /Trend/ - В Грузии за последние сутки выявлены 4 827 новых случаев инфицирования коронавирусом, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.
От COVID-19 выздоровели 1 895 человек, скончались - 34.
За последние 24 часа в Грузии было проведено 43 932 теста на коронавирус, в том числе 15 258 экспресс-тестов на антитела и 28 674 ПЦР-теста.
Всего с начала пандемии в Грузии выявлены 428 670 случаев заражения коронавирусом, из которых 388 893 человека выздоровели, 5 910 - скончались.
На карантине находятся 55 человек, в стационаре под наблюдением - 6 045.
(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Константин Шапиро)
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