В Грузии выявлено более 4,5 тыс. новых случаев коронавируса

БАКУ /Trend/ - В Грузии за последние сутки выявлены 4 827 новых случаев инфицирования коронавирусом, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

От COVID-19 выздоровели 1 895 человек, скончались - 34.

За последние 24 часа в Грузии было проведено 43 932 теста на коронавирус, в том числе 15 258 экспресс-тестов на антитела и 28 674 ПЦР-теста.

Всего с начала пандемии в Грузии выявлены 428 670 случаев заражения коронавирусом, из которых 388 893 человека выздоровели, 5 910 - скончались.

На карантине находятся 55 человек, в стационаре под наблюдением - 6 045.