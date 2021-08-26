В июне-июле Грузию посетили свыше 42 тыс. граждан стран Евросоюза

БАКУ /Trend/ - В июне-июле 2021 года Грузию посетили 42 174 гражданина стран Евросоюза, передает Trend в четверг со ссылкой на грузинские СМИ.

Согласно данным, за отчетный период большинство граждан, посетивших Грузию, составили граждане России - 75 064 человека. Далее следуют Турция - 70 883 человека, Украина - 52 933 человека.

Кроме того, за это период Грузию посетили 36 538 граждан Израиля.

Всего Грузию посетили за этот период 481 465 иностранных граждан (из них 189 618 - в июне, 291 847 - в июле).

Согласно информации, Грузия открыла сухопутные границы 1 июня.

Граждане вышеупомянутых стран могут приезжать в Грузию не вакцинированными от коронавируса, но в данном случае они должны соблюсти ряд условий:

- предоставить негативный PCR-тест, сделанный в течение 72 часов до пересечения границы, а на третий день должны сделать повторный тест за свой счет;

- заполнить до въезда специальную электронную анкету, в которой должны указать историю путешествий за последние 14 дней, место пребывания в Грузии, контактную информацию и так далее.

Те, кто за последние 14 дней до въезда находился в Индии, должны пройти двухнедельный карантин за свой счет (в данном случае PCR-тест на третий день не является обязательным).

(Автор: Клавдия Ромакаева. Редактор: Натаван Эфендиева)

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