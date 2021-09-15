В Грузии обучение в школах и вузах проходит в режиме онлайн

БАКУ /Trend/ - В школах и вузах Грузии сегодня начался новый учебный год, обучение проходит в онлайн-режиме из-за плохой эпидемиологической ситуации.

Об этом сообщает Trend в среду со ссылкой на грузинские СМИ.

Как отмечается, правительство надеется, что масштабы распространения коронавируса в ближайшее время снизятся и с 4 октября учебный процесс будет проходить в аудиториях. Но и после этого у родителей школьников будет возможность выбрать между дистанционным и очным обучением.

Министр образования и науки Грузии Михаил Чхенкели напомнил, что согласно решению правительства, с 4 октября школы тех городов и сел, в которых показатель инфицирования будет меньше 4 процентов, продолжат учебный процесс в классах. В остальных городах и селах учебный процесс продолжится в дистанционном формате.

Чхенкели призвал учителей и родителей учащихся ответственно подойти к вопросу вакцинации против коронавируса, чтобы дети смогли вернуться в классы и учебная среда была максимально безопасной.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Натаван Эфендиева)

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