Названо общее количество избирателей на прошедших муниципальных выборах в Грузии

Общее количество избирателей в Грузии на выборах 2 октября составляет 3 497 345 человек. Об этом, как передает Trend со ссылкой на 1tv.ge, сообщили на брифинге в Центральной избирательной комиссии, посвященном единому списку избирателей.

Как заявила пресс-секретарь ЦИК Натия Иоселиани, 15 сентября Центральная избирательная комиссия получила обновленную базу данных потенциальных избирателей от Агентства развития госуслуг.

«Избирательная администрация завершила процесс работы над единым списком избирателей. Общее количество избирателей на муниципальных выборах 2 октября составляет 3 497 345 человек. Количество избирателей в Тбилиси — 1 002 900 человек, из которых 41 314 избирателей, зарегистрированных в Крцанисском избирательном округе, будут участвовать в выборах с использованием электронных технологий.

Число избирателей, которые будут голосовать впервые в этом году в связи с достижением избирательного возраста ко 2 октября, составляет 39 135 человек, — уточнили в ЦИК.