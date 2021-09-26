В Грузии заявили о необходимости изменения стратегии вакцинации от COVID-19

Стратегия вакцинации от коронавируса в Грузии должна быть пересмотрена, считает руководитель Национального центра по контролю над заболеваниями и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе, передает Trend со ссылкой на 1tv.ge.

«До сих пор население было активным и само приходило в прививочные пункты, но теперь наоборот – мы активнее должны доносить прививочные пункты до населения. Первичное здравоохранение должно активизироваться», - сказал он сегодня журналистам.

Темпы вакцинации от коронавируса в Грузии замедлились примерно в два раза. Если еще в начале сентября в день в стране проводили в среднем по 20 тысяч прививок, однако теперь этот показатель не превышает 13 тысяч.

Как указывает Гамкрелидзе, «относительно хорошая» ситуация с вакцинацией в Тбилиси, где привито более 40% взрослого населения, а также в Аджарии – более 30% взрослого населения. Остальные регионы, по его словам, отстают.

Главный эпидемиолог страны говорит о важности активизации населения, особенно пожилых граждан, подчеркивая при этом, что от этого будет зависеть тяжесть пятой волны.

«Чем больше людей будет вакцинировано, тем меньше будет смертность (…) В течение трех этих месяцев активизация особенно важна», - заявил он.