В выборах в Грузии приняли участие 51,92 процента избирателей - ЦИК

Пресс-секретарь ЦИК Грузии Натия Иоселиани предоставила общественности информацию о явке избирателей и статистику жалоб на текущий момент, передает Trend со ссылкой на 1TV.

В частности, в выборах приняли участие 1 815 776 человек, что составляет 51,92% от общего числа избирателей.

Натия Иоселиани также отметила, что процесс голосования прошел в целом в спокойной обстановке.

«В течение дня в окружные избирательные комиссии поступило 366 жалоб, касающихся процесса голосования. Большинство из них в основном связаны с процедурными недостатками и содержать требование наложить дисциплинарную ответственность на членов комиссии», — сказала Натия Иоселиани.

По её словам, первоначальные данные будут объявлены через 7-8 часов после закрытия избирательных участков.