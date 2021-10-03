В Грузии все публичные и частные школы готовы к началу обучения

Все публичные и частные школы Грузии готовы к началу 4 октября обучения в школьных учреждениях. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Грузию Online, информацию распространило Министерство образования.

По данным ведомства, Министерством образования и науки и всеми соответствующими ведомствами, входящими в систему, была проделана огромная работа в школах для обеспечения безопасности учащихся, учителей и представителей школьной администрации, а также предотвращения любого другого риска.

В результате в школах будут строго соблюдаться все рекомендации, разработанные Минздравом, что обеспечит предотвращение распространения вируса и обеспечение доступа к качественному образованию.

Кроме того, Минобразования вновь дает родителям возможность выбрать форму дистанционного обучения, а учителя, входящие в группу риска, могут при желании проводить уроки дистанционно.

В случае очного обучения учащиеся I-XII классов, будут обязаны носить маски, в то время как государство вновь будет обеспечивать обязательное тестирование учителей (на этом этапе 67% учителей и представителей администрации школ вакцинированы).

Следует отметить, что в школах, в которых располагались избирательные участки на выборах 2 октября, перед возобновлением учебного процесса в классных комнатах была проведена полная дезинфекция», - говорится в информации.