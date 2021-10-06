Завтра Грузию впервые посетит президент Черногории

Впервые в истории дипломатических отношений между двумя странами президент Черногории Мило Джуканович завтра посетит с официальным визитом Тбилиси, передает Trend со ссылкой на 1tv.ge.

Официальная церемония встречи состоится во дворце Орбелиани, после чего запланирована личная встреча с президентом Грузии.

Президенты Грузии и Черногории выступят с совместными заявлениями для прессы.

Как сообщили в администрации президента Грузии, в ходе визита президент Черногории возложит венок к мемориалу героям, погибшим в борьбе за единство Грузии, и проведет встречу с премьер-министром Ираклием Гарибашвили.