Завтра Грузию впервые посетит президент Черногории
Впервые в истории дипломатических отношений между двумя странами президент Черногории Мило Джуканович завтра посетит с официальным визитом Тбилиси, передает Trend со ссылкой на 1tv.ge.
Официальная церемония встречи состоится во дворце Орбелиани, после чего запланирована личная встреча с президентом Грузии.
Президенты Грузии и Черногории выступят с совместными заявлениями для прессы.
Как сообщили в администрации президента Грузии, в ходе визита президент Черногории возложит венок к мемориалу героям, погибшим в борьбе за единство Грузии, и проведет встречу с премьер-министром Ираклием Гарибашвили.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Азербайджан избежал серьезных последствий дельта-штамма благодаря высоким темпам вакцинации - аналитическое агентство
Сняты ограничения на экспорт крупного рогатого скота и продукции животноводства из Азербайджана в Турцию
Участие Бельгии в аукционах Азербайджана по ВИЭ создаст новые возможности для сотрудничества - министр
Азербайджан в Северной Осетии-Алании: Когда театр начинается с буфета, или Почему все течет, все меняется (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев: Мы планируем работать вместе с Европейским Союзом над расширением географии наших поставок газа
В Высшем военном училище имени Гейдара Алиева прошел концерт, посвященный Международному дню учителя (ФОТО)
Увеличение импорта через «Южный газовый коридор» сделает Европу менее уязвимой в случае перебоев с поставками - ARERA
Совершенствуется деятельность Центрального командного пункта и Центра управления спутниковой связью ВВС Азербайджана (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного главы представительства ЕС в Азербайджане (ФОТО/ВИДЕО)
В Азербайджане доля полностью вакцинированных от COVID-19 граждан превышает среднемировой показатель - ВБ
Рай для книголюбов! Состоялось торжественное открытие Бакинской международной книжной выставки-ярмарки (ФОТО)