Супруга Вахтанга Кикабидзе скончалась после продолжительной болезни

Ирина Кебадзе, супруга певца и киноактера Вахтанга Кикабидзе, умерла 11 октября после продолжительной болезни. Об этом сообщил директор артиста Олег Толмачев беседе с «Пятым каналом», передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации Толмачева, Ирина Кебадзе до этого долго болела. Он указал, что супруга известного актера скончалась не от коронавируса.

Кебадзе в прошлом была примой-балериной, заслуженной артисткой Грузии. Брак с Кикабидзе продлился более 50 лет — супруги поженились в 1965 году.