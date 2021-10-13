Президент Грузии встретилась с генеральным секретарем ОБСЕ

В рамках своего официального визита в Австрию президент Грузии Саломе Зурабишвили встретилась сегодня с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Марией Шмидт, передает Trend со ссылкой на 1tv.ge.

Как сообщает пресс-служба президента Грузии, стороны обсудили ситуацию на оккупированных территориях Грузии и коснулись проходящих в Женеве переговоров.

«Я работаю над проектом по проведению в Тбилиси при поддержке ОБСЕ конференции по разрешению конфликта, миру и безопасности с участием женщин-лидеров», — сказала президент Грузии.

На встрече было отмечено, что ОБСЕ использует все возможности для вовлечения женщин во все сферы, в том числе в экономическую и финансовую.

«В ходе встречи президент Грузии отметила, что недавно в Грузии прошли местные выборы, но, к сожалению, количество женщин-кандидатов на выборах по-прежнему невелико», — говорится в сообщении пресс-службы президента.