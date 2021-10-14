Президент Грузии прибыла в Швейцарию с официальным визитом

БАКУ /Trend/ - Президент Грузии Саломе Зурабишвили прибыла в Швейцарию с официальным визитом. Об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу главы Грузинского государства.

В рамках визита Зурабишвили проведет встречи с представителями международных организаций, базирующихся в Женеве.

Она, в частности, планирует встретиться с Верховным комиссаром ООН по правам человека Мишель Бачелет, генеральным директором Всемирной организации здравоохранения Тедросом Гебрейесусом и с основателем и президентом Всемирного экономического форума, профессором Клаусом Швабом.

15 октября Зурабишвили отправится в Берн, где встретится с президентом Швейцарии Ги Пармеленом. После встречи в расширенном составе главы государств сделают совместное заявление для прессы.

Зурабишвили также планирует встретиться с первым вице-президентом Национального совета Швейцарии Ирен Келин.

Отметим, что это первый визит в Швейцарию на уровне президента Грузии.

Грузия и Швейцария сотрудничают в области туризма и сельского хозяйства с момента установления дипломатических отношений в июне 1992 года.

Две страны заключили соглашение о свободной торговле в мае 2018 года. Внешнеторговый оборот между Грузией и Швейцарией в 2020 году составил 168,7 миллиона долларов. При этом грузинский экспорт в Швейцарию составил 106,8 миллиона долларов, а импорт – 61,9 миллиона долларов.

(Автор: Марьяна Ахмедова. Редактор: Константин Шапиро)