Министр финансов Грузии провел онлайн-встречу с исполнительным директором МВФ
Министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили провел встречу в виртуальном формате с исполнительным директором Международного валютного фонда Полом Хильберсом, передает Trend со ссылкой на 1TV.
Как сообщили в Минфине, на встрече присутствовал президент Нацбанка Коба Гвенетадзе.
Лаша Хуцишвили еще раз поблагодарил исполнительного директора МВФ за поддержку, оказанную Международным валютным фондом Грузии, и выразил надежду, что активное сотрудничество с Фондом в виде новой программы продолжится и в будущем.
На встрече обсуждался текущий период, а также вопросы денежно-кредитной и фискальной политики страны на 2022 год.
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