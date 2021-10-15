Министр финансов Грузии провел онлайн-встречу с исполнительным директором МВФ

Министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили провел встречу в виртуальном формате с исполнительным директором Международного валютного фонда Полом Хильберсом, передает Trend со ссылкой на 1TV.

Как сообщили в Минфине, на встрече присутствовал президент Нацбанка Коба Гвенетадзе.

Лаша Хуцишвили еще раз поблагодарил исполнительного директора МВФ за поддержку, оказанную Международным валютным фондом Грузии, и выразил надежду, что активное сотрудничество с Фондом в виде новой программы продолжится и в будущем.

На встрече обсуждался текущий период, а также вопросы денежно-кредитной и фискальной политики страны на 2022 год.