Госдолг Грузии увеличился - минфин

БАКУ /Trend/ - Объем совокупного внешнего госдолга Грузии на сентябрь 2021 года составил 7,9 миллиарда долларов, что на 17,9 процента больше, чем за аналогичный период 2020 года (6,7 миллиарда долларов). Об этом сообщает Trend со ссылкой на отчет министерства финансов Грузии.

Объем общего внешнего госдолга Грузии за сентябрь 2021 года сократился на 72,1 миллиона долларов по сравнению с предыдущим месяцем (8 миллиардов долларов).

Согласно отчету министерства финансов, внешний долг правительства Грузии в сентябре 2021 года составил 7,5 миллиарда долларов.

При этом внешний долг правительства Грузии перед международными организациями в сентябре 2021 года составил 5,4 миллиарда долларов из общего государственного долга, в то время как объем долга перед зарубежными странами за тот же период составил 1,5 миллиарда долларов.

Между тем внешний долг Национального банка Грузии перед Международным валютным фондом составил 474,7 миллиона долларов.

В частности, Грузия должна выплатить по обязательствам следующим международным организациям:

- Азиатский банк развития – 1,7 миллиарда долларов;

- Международный банк реконструкции и развития – 1,1 миллиарда долларов;

- Европейский инвестиционный банк – 846 миллионов долларов;

- Международная ассоциация развития – 848,2 миллиона долларов;

- Европейский банк реконструкции и развития – 236,5 миллиона долларов.

Парламент Грузии в ноябре 2020 года утвердил бюджет на 2021 год. Тогда планировалось, что общий объем долга увеличится на 5,3 миллиарда лари (более 1,6 миллиарда долларов) и составит более 32 миллиардов лари (более 10 миллиардов долларов - 60,1 процента от ВВП). В правительстве заявляли, что увеличение долга связано с повышением расходов на преодоление последствий пандемии коронавируса.

В июле текущего года в связи с восстановлением экономики парламент принял обновленный проект бюджета, который предполагает сокращение внешнего госдолга до 54,6 процента от ВВП.

(Автор: Марьяна Ахмедова)