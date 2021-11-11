ЕСПЧ призвал Саакашвили прекратить голодовку

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) направил сторонам свое решение под названием "Саакашвили против Грузии", по поводу запроса о применении временной меры, передает Trend со ссылкой на "Новости-Грузии".

Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который находится в заключении с 1 октября и с тех пор не прекращает голодовку, в ЕСПЧ представляли адвокаты: Тамта Мурадашвили, Димитрий Садзаглишвили и Бека Басилая.

"Суд с целью соблюдения интересов сторон и надлежащего ведения дела, решил призвать заявителя (Михаила Саакашвили) прекратить голодовку", - говорится в решении суда.

Суд также решил, что правительство должно сообщить ему (суду - ред.) о нынешнем состоянии здоровья Саакашвили (также, как и о проведенном в тюремной больнице медицинском лечении - ред.) и (правительство - ред.) должно обеспечить его безопасность во время нахождения в тюрьме и соответствующее медицинское лечение/обслуживание в период после прекращения голодовки.