В Грузии почти 99% связанных с COVID летальных исходов приходится на невакцинированных

Из всех скончавшихся от коронавируса 98,96% были невакцинированными, говорится в информации на странице в соцсети Facebook, передает Trend со ссылкой на "Новости-Грузии".

Всего от коронавируса в Грузии по последним данным, скончались около 10,9 тысяч человек. Более 3,6 тысячи летальных исходов было зафиксировано до начала вакцинации в марте текущего года.

Согласно официальной статистике, на невакцинированных приходится 95,92% случаев заражения COVID-19, зафиксированных по стране, и 94,4% госпитализированных пациентов.

Первый случай заражения коронавирусом в Грузии был зафиксирован 26 февраля 2020 года. На сегодняшний день в стране с населением 3,7 миллиона человек выявлены около 780,4 тысячи заразившихся. Выздоровели 711 105 пациентов, 10 894 человека умерли.

По состоянию на 13 ноября в Грузии провели 2 041 209 прививок. При этом полный курс вакцинации от коронавируса прошли 964 580 человек, что составляет 33,8% взрослого населения страны.