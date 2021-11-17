В Грузии за сутки выявлено более 4 тыс. случаев заражения коронавирусом

БАКУ /Trend/ - В Грузии за сутки выявлены 4 732 новых случая заражения коронавирусом, 4 812 человек выздоровели, 72 - скончались, сообщает в среду Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

За последние 24 часа в стране проведены 50 707 тестов на COVID-19.

Общее число заболевших коронавирусом в Грузии с начала пандемии достигло 795 847, при этом 731 996 человек выздоровели, 11 212- скончались.

В настоящее время 54 человека в стране находятся в связи с коронавирусом на карантине, 6 614 - на стационарном лечении.

По состоянию на 17 ноября, вакцинацию от коронавируса в Грузии прошли более двух миллионов человек. За сутки вакцину от COVID-19 получили 8 233 человека.

(Автор: Марьяна Ахмедова)