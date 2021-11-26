В Грузии за сутки выявлено более 4 тыс. случаев заражения коронавирусом

БАКУ /Trend/ - В Грузии за сутки выявлено 4 534 новых случая заражения коронавирусом, 3 742 человека выздоровели, 74 - скончались, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на грузинский сайт StopCov.

За последние 24 часа в стране проведены 51 756 тестов на COVID-19.

Общее число заболевших коронавирусом в Грузии с начала пандемии достигло 831 248, при этом 772 301 человек выздоровел, 11 810 - скончались.

В настоящее время 58 человек в стране находятся в связи с коронавирусом на карантине, 6 574 - на стационарном лечении.

По состоянию на 26 ноября, вакцинацию от коронавируса в Грузии прошли более 2,1 миллиона человек. За сутки вакцину от COVID-19 получили 10 194 человека.

(Автор: Марьяна Ахмедова. Редактор: Константин Шапиро)