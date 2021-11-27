В Грузии за сутки выявлено более 4 тыс. случаев заражения коронавирусом

БАКУ /Trend/ - В Грузии за сутки выявлено 4 058 новых случаев заражения коронавирусом, 2 175 человек выздоровели, 61 - скончался, сообщает в субботу Trend со ссылкой на грузинский сайт StopCov.

За последние 24 часа в стране проведены 53 440 тестов на COVID-19.

Общее число заболевших коронавирусом в Грузии с начала пандемии достигло 835 306, при этом 774 458 человек выздоровели, 11 871 - скончался.

В настоящее время 56 человек в стране находятся в связи с коронавирусом на карантине, 6 515 - на стационарном лечении.

По состоянию на 27 ноября, вакцинацию от коронавируса в Грузии прошли более 2,1 миллиона человек. За сутки вакцину от COVID-19 получили 10 179 человек.

(Автор: Марьяна Ахмедова. Редактор: Константин Шапиро)