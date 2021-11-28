В результате обрушения породы в угольной шахте в Грузии погиб один человек
БАКУ /Trend/ - Один человек погиб в результате обрушения породы в угольной шахте в грузинском городе Ткибули.
Как передает Trend, инцидент произошел во время работ по укреплению шахты, где находились два человека.
Служба по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии сообщила, что спасатели извлекли тело мужчины, оказавшегося под завалом после обрушения породы.
Обрушение породы на шахте в Ткибули произошло в субботу днем в ходе работ по укреплению карьера. Сообщалось, что под завалами оказались два человека. Через несколько часов после ЧП спасатели извлекли из-под завалов и отправили в больницу одного из них.
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