Премьер Грузии получил приглашение на саммит Восточного партнерства

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили получил приглашения от президента Европейского Совета Шарля Мишеля и президента Европейской Комиссии Урсулы фон дер Ляйен на саммит Восточного партнерства, который состоится в Брюсселе 15 декабря. Об этом сообщает пресс-служба аппарата правительства Грузии, передает Trend со ссылкой на Первый канал.

В официальном приглашении говорится о повестке дня предстоящей встречи, и отмечено, что это будет еще одна возможность продемонстрировать общие ценности, единство и солидарность.

«Для нас большая честь пригласить вас на Шестой саммит Восточного партнерства, целью которого является укрепление стратегической важности Восточного партнерства в современных глобальных вызовах.

В 2019 году мы отметили десятилетний юбилей партнерства. С тех пор мы пережили новую пандемию коронавируса, которая подвергает риску долгосрочных последствий население и экономику стран-членов ЕС и наших стран-партнеров. Пандемия не позволила нам даже встретиться в прошлом году.

Саммит Восточного партнерства в этом году предоставляет своевременную возможность продемонстрировать наши общие ценности, единство и солидарность, а также разработать стратегическое видение нашего тесного сотрудничества в то время, когда мы пытаемся продвинуться на пути обязательных реформ, реагируем на глобальные и региональные вызовы и развиваем наше партнерство.

Предложенная новая повестка дня, озаглавленная «Реформы, восстановление и стойкость», подкреплена амбициозным региональным, экономическим и инвестиционным планом. Это далеко идущее руководство по содействию устойчивому постпандемическому восстановлению с целью выработки навыков устойчивости и углубления нашего сотрудничества.

Для обсуждения этих вопросов мы предлагаем встречу на уровне руководителей институтов ЕС, глав 27 стран-членов ЕС и глав правительств стран Восточного партнерства.

Мы с нетерпением ждем вашего приема в Брюсселе и наших важных дискуссий», — говорится в официальном приглашении.