В Грузии заявили об отсутствии в стране омикрон-штамма коронавируса

Случаев заражения новым штаммом коронавируса «омикрон» в Грузии пока не зафиксировано. Об этом заявил сегодня глава Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья (NCDC) Амиран Гамкрелидзе, передает Trend со ссылкой на "Новости-Грузии".

«В стране пока нет ни одного случая инфицирования «омикроном», но, вероятно, он тоже появится. По предварительной информации, реинфицирование этим штаммом в три раза выше», — сказал Гамкрелидзе.

Он напомнил, что только ПЦР-тесты распознают штаммы коронавируса будь то «дельта», «бета», «альфа», «омикрон» или какой-либо другой вариант.

«Быстрый тест устанавливает только факт инфицирования. И если человек инфицирован «омикроном» быстрый тест этого не покажет. После быстрого теста необходим ПЦР, который определит мутацию вируса», — сказал Гамкрелидзе.

Оценивая уровень коллективного иммунитета, он сообщил, что полностью вакцинированы против коронавируса более 1 миллиона граждан Грузии, а число зарегистрированных случаев заражения в стране превысило 861 тысячу.

При этом глава NCDC считает, что, исходя из новых реалий и появления нового штамма, необходимо определить срок действия ковид-паспортов для переболевших, которые в данный момент действуют бессрочно.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) квалифицировала новый штамм коронавируса «омикрон», как «вызывающий озабоченность». Специалисты полагают, что он гораздо заразнее, чем штамм «дельта», который циркулирует в Грузии в настоящее время.

Власти Грузии ввели обязательный 14-дневный карантин для прибывающих из восьми стран Африки, где были зафиксированы первые случаи заражения.

Согласно ВОЗ, по состоянию на 3 декабря омикрон-штамм коронавируса на настоящий момент обнаружен в 38 странах.