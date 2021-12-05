Грузинский экспорт морским транспортом вырос на четверть за год

БАКУ /Trend/ - В январе - октябре 2021 года Грузия увеличила экспорт морским транспортом на 25 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (1,2 миллиарда долларов) - до 1,5 миллиарда долларов.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Национальное статистическое управление Грузии.

Грузинский экспорт автомобильным транспортом вырос в отчетный период на 27,2 процента по сравнению с январем - октябрем 2020 года (1,1 миллиарда долларов) – до 1,4 миллиарда долларов.

Грузинский экспорт воздушным транспортом сократился на 8,6 процента по сравнению с январем - октябрем 2020 года (207,8 миллиона долларов) – до 186,4 миллиона долларов.

Оставшаяся доля грузинского экспорта в отчетный период пришлась на железнодорожный (134,5 миллиона долларов) и другие виды транспорта (14,8 миллиона долларов).

Грузия в январе - октябре 2021 года в целом увеличила экспорт на 24, 9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (2,7 миллиарда долларов) - до 3,3 миллиарда долларов.

(Автор: Марьяна Ахмедова. Редактор: Константин Шапиро)