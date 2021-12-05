Грузия увеличила импорт авиационного топлива из Турции

БАКУ /Trend/ - Турция в сентябре 2021 года увеличила экспорт авиационного топлива в Грузию в 7 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (6 310 тонн) - до 47 693 тонн.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Управление по регулированию энергетического рынка Турции (EPDK).

Тем не менее в сентябре Турция сократила экспорт авиационного топлива в Грузию на 216,8 процента по сравнению с предыдущим месяцем (151 097 тонн).

В целом Турция в январе-сентябре 2021 года сократила экспорт авиационного топлива в Грузию в 18 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (82,9 миллиона тонн) - до 4,6 миллиона тонн.

Наибольший объем турецкого экспорта авиационного топлива в Грузию пришелся на февраль 2021 года и составил 4,3 миллиона тонн, что примерно в 600 раз больше по сравнению с предыдущим месяцем (7 136 тонн).

Турция в январе нынешнего года сократила экспорт авиационного топлива в Грузию в три раза по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года - до 14,1 миллиона тонн.

(Автор: Марьяна Ахмедова. Редактор: Эльдар Пашаев)