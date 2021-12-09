Грузия обнародовала наиболее экспортируемые товары в Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Экспорт Грузии в Азербайджан с января по октябрь 2021 года составил 443,3 млн долларов. Об этом сообщает Trend со ссылкой на Национальное статистическое управление Грузии.

При этом показатель текущего года увеличился на 21,6 процента по сравнению с 364,5 млн долларов США за аналогичный период 2020 года.

Товарами-лидерами, экспортируемыми из Грузии в Азербайджан за январь-октябрь 2021 года, в стоимостном выражении стали:

Транспортное оборудование – 225,9 млн долларов;

Промышленные поставки – 75,9 млн долларов;

Продукты питания и напитки – 54,4 млн долларов;

Потребительские товары – 52,7 млн долларов;

Товары производственного значения – 28,6 млн долларов.

Азербайджан занимает 3-е место среди ведущих торговых партнеров по экспорту с Грузией. При этом доля Азербайджана составляет 13,1 процента в общем объеме грузинского экспорта.

(Автор: Марьяна Ахмедова. Редактор: Эльдар Пашаев)