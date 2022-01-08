Грузинский импорт автобусов и микроавтобусов из Турции превысил $63 млн

Грузия 8 января 2022 11:15 (UTC+04:00)
Грузинский импорт автобусов и микроавтобусов из Турции превысил $63 млн
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