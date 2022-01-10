Регулятор Грузии объяснил повышение тарифов на энергоресурсы и коммунальные услуги

Национальная регулирующая комиссии по энергетике и водоснабжению Грузии (GNERC) распространила заявление, в котором приводится подробная информация о росте потребительских тарифов на электроэнергию, природный газ и водоснабжение за последнее время, передает Trend со ссылкой на "Новости-Грузии".

Регулятор решил сделать разъяснения, поскольку в обществе возникли вопросы после публикации СМИ отчета Национальной службы статистики Грузии об инфляции за декабрь 2021 года.

Как поясняет GNERC, повышение потребительских тарифов на электроэнергию в последний раз произошло в декабре 2020 года. Это связали с реализацией инвестиционных проектов, необходимых для надежности электроснабжения, а также негативными последствиями пандемии.

«При установлении тарифа GNERC учитывала только те основные и необходимые расходы для работы компаний, без которых невозможно было бы оказывать качественные услуги потребителям», — говорится в заявлении.

Что касается природного газа, то в большинстве районов Грузии с 2017 года 1 кубометр природного газа для потребительского сектора остается на отметке 57 тетри. В 2021 году тариф на газ для абонентов Tbilisi Energy был установлен примерно на том же уровне (53,9 тетри/куб. м), что и в остальной Грузии.

«Можно сказать, что потребительский тариф на газ в Грузии стабилен. Цена на природный газ ниже рыночной», — говорится в заявлении.

В 2021 году потребление природного газа в Грузии увеличилось до 2,8 млрд кубометров. Как указывает GNERC, это стало дополнительным вызовом для страны на фоне того, что цена на газ в Европе колеблется в районе 800-1000 долларов за 1000 кубометров. Тем не менее, потребительские тарифы на газ в Грузии остаются без изменений, добавляет регулятор.

Тарифы на водоснабжение GNERC пересмотрела в декабре 2020 года. Это было обусловлено несколькими факторами, основные из которых – сокращение потребления в небытовом секторе на фоне пандемии, а также инвестиционные планы.

«При обсуждении деликатных вопросов, таких как тарифы, GNERC всегда обеспечивает максимальную прозрачность своих соображений. При расчете тарифов учитываются только необходимые затраты на непрерывное, надежное и качественное снабжение потребителей», — говорят в комиссии.

Комиссия заявляет, что всегда готова к сотрудничеству со СМИ, а также с различными организациями или лицами, в целях предоставления населению исчерпывающей информации по тарифам и другим интересующим их вопросам.