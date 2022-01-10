Между Грузией и Казахстаном продолжают выполняться чартерные рейсы
БАКУ /Trend/ - Продолжают выполняться чартерные рейсы между Казахстаном и Грузией, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.
В частности, 8 января был выполнен рейс из города Нур-Султан в Кутаиси. Этим рейсом в Грузию прибыло 68 пассажиров. Из Кутаиси в Казахстан также вылетел самолет.
Еще один рейс из Актау был выполнен в Тбилиси. Среди пассажиров были в основном граждане Казахстана.
Международный аэропорт Тбилиси принял еще два рейса из Актау 9 января. Среди пассажиров также были граждане Грузии.
Еще один рейс запланирован на 10 января из международного аэропорта Тбилиси в Актобе, на него зарегистрировано около 48 пассажиров.
(Автор: Марьяна Ахмедова. Редактор: Константин Шапиро)
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