SOCAR обеспечила газоснабжение более 700 населенных пунктов Грузии

БАКУ /Trend/ - SOCAR Georgia Gas ("дочка" Государственной нефтяной компании Азербайджана) обеспечила газоснабжение более 700 населенных пунктов в Грузии и построила с 2007 года в этой стране 11 тысяч километров газопроводов. Об этом сообщает Trend со ссылкой на публикацию SOCAR в Twitter.

SOCAR Georgia Gas обслуживает в Грузии 808 тысяч абонентов, говорится в публикации.

Хотя газификация в Грузии осуществляется в основном за счет государственного финансирования, SOCAR вкладывает собственные средства в строительство газопроводов в регионах компактного проживания азербайджанцев в этой стране, отмечается в публикации.

В SOCAR Georgia Gas работают более двух тысяч сотрудников, среди которых есть и азербайджанцы, говорится в публикации.

(Автор: Марьяна Ахмедова. Редактор: Константин Шапиро)