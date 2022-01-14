В Грузии меняются сроки карантина и изоляции для вакцинированных

С 17 января в Грузии меняются правила карантина и самоизоляции. По словам заместителя министра здравоохранения Тамар Габуния, сроки для вакцинированных\невакцинированных и переболевших коронавирусом лиц будут разными, передает Trend со ссылкой на 1tv.ge.

«В последний период стало возможным и были выданы соответствующие международные рекомендации по сокращению сроков изоляции/карантина. Сроки следующие: для бессимптомных/легких случаев это будет 8 дней, причем не менее 24 часов после появления симптомов, и настоятельно рекомендуется ношение маски в течение следующих 5 дней после изоляции.

При среднетяжелом и тяжелом течении болезни срок - минимум 10 дней. Налицо должна быть динамика значительного улучшения в течение последних 24 часов. В этом случае тоже следующие 5 дней после окончания изоляции необходимо строго носить маску.

Что касается контактов, сроки и здесь сокращаются. В случае, если контактное лицо вакцинировано - как с бустер-прививкой, так и двумя вакцинами, на протяжении двух недель - 90 дней после прививки карантин для них отменяется. В течение 60 дней после болезни карантин могут не проходить и переболевшие лица, но при условии строгого соблюдения масочного режима в течение 10 дней после контактирования с инфицированным.

Что касается непривитых лиц, то по-прежнему в силе рекомендация оставаться на карантине в течение 8 дней после контакта и пользоваться маской в течение 9-12 дней», - заявила Габуния.

По словам замминистра, изменения вступят в силу с понедельника.